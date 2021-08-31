"10 июля 2018 года сошлись две иконы европейского футбола – Криштиану Роналду стал игроком Ювентуса. Сегодня, спустя три года и 133 совместных матча, 101 забитый гол и пять выигранных трофеев, эта глава подошла к концу... Пути Криштиану Роналду и Ювентуса расходятся.

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В тот июльский день, когда Криштиану прибыл в Турин, в воздухе витало напряжение. Фанаты Юве встретили Роналду как короля и мечтали увидеть его на поле. Это была прекрасная история. Его первые шаги поразили нас: первый официальный матч против Кьево и, конечно же, его первый гол, первое культовое "Siuuu", которое прозвучало на стадионе.

Потом, конечно, мы выиграли первый совместный трофей – Суперкубок, а результат матча, конечно, решил Роналду. Первое Скудетто, первый Кубок Италии. Но это не все. Роналду стал и лучшим бомбардиром Серии А, было побито много рекордов.

Это первый игрок в истории Ювентуса, который забил минимум 100 голов во всех турнирах в первые три сезона в Ювентусе. С момента прихода в Серию А Роналду забил больше, чем любой игрок. У него 81 мяч, это как минимум на 10 голов больше, чем у его преследователей. Роналду стал первым игроком, который сумел стать лучшим бомбардиром в Серии А, Ла Лиге и АПЛ.

У нас было много незабываемых моментов. Мы можем персказывать их и переживать заново, но это не поможет, потому что у каждого есть свое особенное воспоминание, связанное с CR7. У всех есть эмоции, от которых не нужно пытаться избавиться, потому что мы навсегда запомним, что пережили вместе. Этот союз был рожден 10 июля, три года назад. Теперь он прекращается, но то, что было написано, останется в истории навсегда. Это была невероятнре путешествие", – говорится на официальном сайте Ювентуса.

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