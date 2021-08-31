Ювентус розсекретив інформацію про продаж Роналду до Манчестер Юнайтед – туринці на своєму офіційному сайті повідомили, що отримають 15 млн євро та ще 8 млн бонусів.

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Зазначається, що ця сума буде виплачуватись протягом 5 років. Цікаво, що трансфер Кріштіану до Ювентуса став збитковим для "старої синьйори" – з урахуванням суми (100 млн) його переходу з Реала в бюджеті клубу утворився дефіцит у розмірі 14 млн євро.

Нагадаємо, кілька днів тому Роналду оформив своє повернення на Олд Траффорд. Очікується, що Кріштіану приєднається до Манчестер Юнайтед після паузи на матчі збірних.

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