Спортивний директор Мілана Фредерік Массара зацікавив результатами своєї роботи Ювентус. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Повідомляється, що звернути увагу своїх керівників на Массару порадив головний тренер туринської команди Массіміліано Аллегрі. Свого часу вони були одноклубниками у Пескарі.

Зазначимо, що в Мілані Массара працює в одній зв'язці з Паоло Мальдіні.

Як запасні варіанти Ювентус розглядає можливість запрошення на посаду спортивного директора Наполі Крістіано Джунтолі та спортивного директора Сассуоло Джованні Россі.

Остаточний склад нового керівництва Ювентуса буде оголошено на зборах акціонерів 18 січня.

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