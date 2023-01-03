Спортивный директор Милана Фредерик Массара заинтересовал результатами своей работы Ювентус. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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Сообщается, что обратить внимание своих руководителей на Массару посоветовал главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри. В своё время они были одноклубниками в Пескаре.

Отметим, что в Милане Массара работает в одной связке с Паоло Мальдини.

В качестве запасных вариантов Ювентус рассматривает возможность приглашения на должность спортивного директора Наполи Кристиано Джунтоли и спортивного директора Сассуоло Джованни Росси.

Окончательный состав нового руководства Ювентуса будет оглашен на собрании акционеров 18 января.

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