Мілан не хоче викуповувати Тьємуе Бакайоко у Челсі, тому маринує його на лаві запасних.

Якщо півзахисник Тьємуе Бакайоко проведе 15 матчів цього сезону, Мілан буде зобов'язаний викупити його у Челсі. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Згідно з контрактом, у кожному з цих 15 матчів гравець має провести на полі щонайменше 45 хвилин.

Керівництво "россонері" не планує витрачати 15 мільйонів євро на гравця, і з цієї причини Бакайоко протирає штани на лаві запасних.

Цього сезону Тьємуе не зіграв за Мілан жодного матчу. Очікують, що влітку він повернеться до Челсі, контракт Бакайоко з яким закінчується у 2024 році.

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