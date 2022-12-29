Хавбек Мілана не грає через пункт у контракті – пастка на 15 мільйонів євро
21:21 - Читать на русском
Мілан не хоче викуповувати Тьємуе Бакайоко у Челсі, тому маринує його на лаві запасних.
Якщо півзахисник Тьємуе Бакайоко проведе 15 матчів цього сезону, Мілан буде зобов'язаний викупити його у Челсі. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
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Згідно з контрактом, у кожному з цих 15 матчів гравець має провести на полі щонайменше 45 хвилин.
Керівництво "россонері" не планує витрачати 15 мільйонів євро на гравця, і з цієї причини Бакайоко протирає штани на лаві запасних.
Цього сезону Тьємуе не зіграв за Мілан жодного матчу. Очікують, що влітку він повернеться до Челсі, контракт Бакайоко з яким закінчується у 2024 році.
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