Туринський клуб затягує зі звільненням Массіміліано Аллегрі, однак вже готує варіанти на заміну. Команду може очолити колишній наставник Шахтаря.

Ювентус жахливо розпочав сезон: лише дві перемоги за 8 стартових матчів. Туринці розмістилися в середині турнірної таблиці Серії А та програли ПСЖ і Бенфіці в Лізі чемпіонів. Проблема не лише в результатах – Юве демонструє примітивний футбол.

"Залишається стулити пельку і працювати": Аллегрі – про ризик звільнення після ганебного старту Ювентуса в ЛЧ

Частину невдач можна списати на переповнений лазарет. Наразі лікуються 9 футболістів, серед яких Погба, К'єза, Щенсни та Ді Марія. Однак головний тренер близький до того, щоб вичерпати свій кредит довіри. У фанів Юве набрав популярності хештег Allegri-Out.

Аллегрі заявляє, що не хвилюється за своє майбутнє, але керівництво клубу вже планує зміну тренера. Спортивний директор Аррівабене на прохання одного з фанів звільнити коуча публічно відповів: "А зарплату новому ви будете платити?"

Juve fan: "Allegri out"



Arrivabene: "Do you pay the person (manager) who comes after him?"pic.twitter.com/rzv2Bffldy — Juve Canal (@juve_canal) September 14, 2022

Тут криється основна причина терпіння Ювентуса. В Аллегрі ще три роки контракту з зарплатою в розмірі 7,5 мільйона євро за сезон. Його відставка обійдеться дуже дорого. Тому "б'янконері" шукають нового тренера серед бюджетних варіантів.

Оптимальною заміною Аллегрі, на думку босів, стане Роберто Де Дзербі, повідомляє SportMediaset. Італієць без роботи після прощання з Шахтарем через війну. Він погодиться на помірну зарплату на відміну від Зідана чи Тухеля.

Де Дзербі зробив собі ім'я побудовою комбінаційного футболу в Сассуоло, а Ювентус давно прагне стати привабливішим на полі, змінюючи тренерів (Саррі, Пірло). На Роберто також серйозно претендує Брайтон.