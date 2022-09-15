"Моя робота в небезпеці? Гадаю, ні. Складні моменти – це також частина гри. Залишається стулити пельку і працювати.

У Ювентуса відібрали очки – італійська асоціація суддів пояснила помилково скасований гол у матчі з Салернітаною

Перші 20 хвилин ми провели добре, потім почали відступати та ускладнювати собі гру. Можна сміливо сказати, що після 2:1 гра практично закінчилася. Могли пропустити більше, хоча мали шанс і зрівняти під кінець. Втім, враження від гри це б навряд змінило. Треба заткнутися, працювати та думати про наступний матч чемпіонату. У єврокубках ще також нічого не втрачено.

Мені нема в чому звинувачувати команду, я розумію труднощі на психологічному рівні. Ми мали складні умови, пенальті змінив гру на психологічному рівні. Чи хвилююся я? Я думаю, але в першу чергу ти маєш працювати спокійно і відповідально. Ми всі – я, команда, клуб", – наводить слова Аллегрі La Gazzetta dello Sport.

Наполі з каскадом пенальті розгромив Рейнджерс, Челсі оступився з Зальцбургом, Ювентус програв Бенфіці