Колишній наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі може отримати шанс попрацювати в чемпіонаті Англії.

Брайтон у пошуках заміни Грему Поттеру, який очолив Челсі, вийшов на кандидатуру Роберто Де Дзербі, повідомляє The Telegraph.

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Журналіст Мішель Крішітельо у своєму твіттері повідомив, що сторони вже контактували та почали переговори сьогодні вранці. Де Дзербі не єдиний варіант Брайтона – "чайки" також розглядають наставника Буде-Глімта К’єтіля Кнутсена.

Нагадаємо, до цього наставником Брайтона був Грем Поттер, який очолював команду протягом 3-х років. Тепер тренер змінив Томаса Тухеля на посаді головного тренера Челсі.

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