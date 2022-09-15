Туринский клуб затягивает с увольнением Массимилиано Аллегри, однако уже готовит варианты на замену. Команду может возглавить бывший наставник Шахтера.

Ювентус ужасно начал сезон: всего две победы за 8 стартовых матчей. Туринцы разместились в середине турнирной таблицы Серии А и проиграли ПСЖ и Бенфике в Лиге чемпионов. Проблема не только в результатах – Юве демонстрирует примитивный футбол.

"Остается закрыть рот и работать": Аллегри – о риске увольнения после позорного старта Ювентуса в ЛЧ

Часть неудач можно списать на переполненный лазарет. Сейчас лечатся 9 футболистов, среди которых Погба, Кьеза, Щенсны и Ди Мария. Однако главный тренер близок к тому, чтобы исчерпать свой кредит доверия. У фанатов Юве набрал популярность хештег Allegri-Out.

Аллегри заявляет, что не беспокоится за свое будущее, но руководство клуба уже планирует смену тренера. Спортивный директор Арривабене на просьбу одного из фанов уволить коуча публично ответил: "А зарплату новому вы будете платить?"

Juve fan: "Allegri out"



Arrivabene: "Do you pay the person (manager) who comes after him?"pic.twitter.com/rzv2Bffldy — Juve Canal (@juve_canal) September 14, 2022

Здесь кроется основная причина терпения Ювентуса. У Аллегри еще три года контракта с зарплатой в размере 7,5 миллиона евро за сезон. Его отставка обойдется очень дорого. Поэтому "бьянконери" ищут нового тренера среди бюджетных вариантов.

Оптимальной заменой Аллегри, по мнению боссов, станет Роберто Де Дзерби, сообщает SportMediaset. Итальянец без работы после прощания с Шахтером из-за войны. Он согласится на умеренную зарплату в отличие от Зидана или Тухеля.

Де Дзерби сделал себе имя построением комбинационного футбола в Сассуолло, а Ювентус давно стремится стать более привлекательным на поле, сменяя тренеров (Сарри, Пирло). На Роберто также серьезно претендует Брайтон.