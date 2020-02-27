Ювентус – Інтер: трибуни можуть відкрити для глядачів, попри епідемію коронавірусу

Зберігається імовірність, що Дербі д'Італія між туринським Ювентусом і міланським Інтером у рамках 26-го туру Серії А зможуть відвідати вболівальники.

Поєдинок "б'янконері" проти "нерадзуррі" може бути відкритим через рішення влади. Про це президент регіону Ломбардія Аттіліо Фонтана розповів в ефірі радіостанції Rtl 102,5.

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"Маю надію, що сьогодні в перемовинах намітиться прогрес, я також збираюсь відвідати матч Ювентус – Інтер. Давайте разом слідкувати за ситуацією. Я не сумніваюсь у позитивному результаті, остаточне рішення буде прийнято після вирішального засідання у суботу", – заявив політик.

До слова, поєдинок Ювентус – Інтер відбудеться у неділю, 1 березня. Початок зустрічі о 21:45. Раніше боси "Старої синьйори" вирішили не повертати гроші за квитки на центральний матч туру.

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