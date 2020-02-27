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В Італії коронавірус підхопив перший професіональний футболіст

16:35 1515 Читать на русском
В Італії коронавірус підхопив перший професіональний футболіст
Перший футболіст заразився коронавірусом / фото з відкритих джерел

Коронавірус офіційно дістався футболу. Діагностовано перший випадок захворювання серед чинних гравців.

Футболіст клубу П'янезе, який представляє провінцію Сієна, заразився коронавірусом. 22-річний гравець пропустив минулий поєдинок через високу температуру. Днями він ізолював себе від оточуючих та ліг у лікарню на карантин, після чого тест на коронавірус виявився позитивним, інформує La Nazione.

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Це перший офіційно підтверджений випадок серед чинних футболістів. Додамо, що П'янезе виступає в Серії С1 – це третій італійський дивізіон. Наразі гравець почувається добре, жодних ускладнень у нього не виникло.

Нагадаємо, Італія є головним центром поширення коронавірусу в Європі. У країні померли вже більше 10 людей (переважно літнього віку).

До слова, раніше повідомлялося про можливість скасування Євро-2020 та Олімпійських ігор у Токіо, якщо поширення небезпечної хвороби не піде на спад.

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