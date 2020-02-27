Ювентус – Интер: трибуны могут открыть для зрителей, несмотря на эпидемию коронавируса

Сохраняется вероятность, что Дерби д'Италия между туринским Ювентусом и миланским Интером в рамках 26-го тура Серии А смогут посетить болельщики.

Поединок "бьянконери" против "нерадзурри" может быть открытым из-за решения властей. Об этом президент региона Ломбардия Аттилио Фонтана сообщил в эфире радиостанции Rtl 102,5.

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"Надеюсь, что сегодня в переговорах наметится прогресс, я также собираюсь посетить матч Ювентус – Интер. Давайте вместе следить за ситуацией. Я не сомневаюсь в положительном результате, окончательное решение будет принято после решающего заседания в субботу", – заявил политик.

К слову, поединок Ювентус – Интер состоится в воскресенье, 1 марта. Начало встречи в 21:45. Ранее боссы "Старой синьоры" решили не возвращать деньги за билеты на центральный матч тура.

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