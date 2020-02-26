Ліон сенсаційно обіграв Ювентус – чорний день Роналду та Дибали

Французький Ліон несподівано обіграв Ювентус на власному полі в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

На правах фаворита активніше поєдинок на Люм'єрі розпочала "Стара синьйора". Уже на 5-й хвилині рахунок міг відкривати Роналду. Португалець на куті штрафного майданчика накрутив оборонця й спробував закинути за комірець Лопешу, але трохи не влучив у площину воріт. А ще за хвилини туринці вибігли в перспективну контратаку 3 в 2, але самі ж її і змарнували.

Ліон – Ювентус – відео гола

Ліон спробував відповісти ударом із підступів до карної зони, та цей постріл самовіддано заблокували оборонці. Та поступово сплеск активності зійшов нанівець. До середини першого тайму гра заспокоїлася й перейшла у фазу боротьби в центрі поля.

Розбудив "ткачів" і суперників Екамбі, коли класно підрізав головою після навісу з кутового – перекладина! Цей епізод, вочевидь, став сигналом для господарів, що проти Юве можна грати на рівних. І ось уже Марсал наважився на дальній удар, але його випад виявився дуже неточнним. Турин відповів пострілом Алекса Сандро метрів із 30-ти – вище воріт.

А на 31-й хвилині Ліон відкрив рахунок. Це Ауар у швидкій атаці лівим флангом накрутив оборонця і навісив у район воротарського майданчика, а Люка Тусар лівою пробив у протихід Щенсни – 1:0!

Пропущений м'яч відправив підопічних Саррі в легкий нокдаун. А ліонці провели серію атак, у яких цілком могли подвоїти власну перевагу. Зокрема, Дембеле на швидкості обіграв Бонуччі й бив із півкола штрафного, та м'яч звалився у бік від воріт. А Екамбі, ввірвавшись у карну зону, вже не відчував спротиву оборони, але пробив значно вище воріт.

В останні хвилини тайму команди обмінялись напівмоментами. Спочатку Роналду з перспективного штрафного пробив у стінку, а потім Бруно Гімараєс, якого колись хотів Шахтар, не створив проблем Щенсни дальнім ударом.

На старті другої половини гри Ювентус рішуче замкнув Ліон на його половині поля. Проте, очікуваного "Сарріболу" глядачі не побачили. Натомість туринці збилися на банальні навіси з флангів чи кутових, які прогнозовано завершувались перемогою високих оборонців "ткачів".

Похвилюватися у ці хвилини вболівальники господарів могли хіба під час чергового штрафного у виконанні Роналду. Однак, португалець після упевненого розбігу знову влучив у стінку.

По-справжньому небезпечний момент "Стара синьйора" організувала аж на 69-й хвилині. Сандро прострілив із лівого флангу, а Дибала пробив в один дотик, але акцентованого удару від аргентинця не дочекалися. Його невдалий заспів за 5 хвилин підхопив Даніло, коли прибув на трибуни з 25-ти метрів.

Ще одну нагоду Дибала змарнував на 80-й хвилині. "Десятка" туринців опинився першим на підборі після навісу від кутового прапорця, але пробив дуже потужно та дуже неточно водночас. Зрозумівши, що з реалізацією у цей вечір у нього не склалося, Дибала взяв на себе роль плеймейкера. Саме після його пасу міг забивати Ігуаїн, але невдало підробив м'яч і пробив повз ворота.

А фінальні хвилини вийшли трохи скандальними. Юве двічі претендував на пробиття одинадцятиметрового, та арбітр, попри формальні ознаки фолів на Роналду та Дибалі, вирішив навіть не переглядати повтор. А лють Саррі лише стала зайвим свідченням відчаю "зебр", які так і не змогли пробити Лопеша.

Отже, несподівана мінімальна перемога Ліона в підсумку, що робить матч-відповідь на Апеннінах неймовірно інтригуючою.

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