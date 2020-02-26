Фанати Ювентуса зазнали несподіваних втрат через коронавірус – цинічно "доклався" улюблений клуб

Керівництво туринського Ювентуса вирішило не повертати гроші за квитки на центральний поєдинок 26-го туру італійської Серії А проти міланського Інтера.

Боси Юве не мають намірів повертати вболівальникам витрачені на квитки кошти, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Ювентус – Інтер та ще 5 матчів Серії А відбудуться без глядачів

"Стара синьйора" виручила 3 млн євро за перепустки на поєдинок із головним конкурентом у боротьбі за Скудетто. Проте, через поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на Апеннінах матч відбудеться без глядачів. Реакція фанатів Ювентуса наразі невідома. Інший постраждалий через обмеження клуб – Мілан – уже почав процедуру повернення коштів за квитки на матч проти Дженоа.

До слова, поєдинок Ювентус – Інтер відбудеться у неділю, 1 березня. Початок зустрічі о 21:45.

Повернення генія Мессі, щурячі перегони в АПЛ, коронавірус проти Серії А, Неймар їде на карнавал – огляд вікенду