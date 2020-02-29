Ювентус – Інтер: матч офіційно перенесено на травень – під зміни потрапили ще 4 гри Серії А

Україна — 12:25 4877
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"Супряга – відродження" або "Гарного вечора, Ігоре Циганику": реакція соцмереж на фіаско Динамо з СК Дніпро-1
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Мілан потерпає від конфлікту у керівництві клубу через призначення нового тренераАнглія — 10:33 1136
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Українське дербі на фоні коронавірусу, матч сезону для Роналду і перші оглядини суперника Шахтаря – вершки вікендуІталія — 09:00 2367
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Колос – Карпати та ще два матчі УПЛ. АнонсУкраїна — 08:00 2173
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СК Дніпро-1 – Динамо: Михайличенко провалив план на гру, нові питання до VAR, Супряга хет-триком знищив киянУкраїна — 00:30 14128