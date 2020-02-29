Ювентус – Інтер: матч офіційно перенесено на травень – під зміни потрапили ще 4 гри Серії А

Половина поєдинків 26-го туру Серії А не відбудеться у запланований час.

Керівництво Серії А оголосило про перенесення матчу Ювентус – Інтер, повідомляє офіційний сайт турніру.

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Таке рішення було прийняте через загрозу поширення коронавірусу. Також у запланований час не відбудуться ще 4 матчі 26-го туру Серії А: Мілан – Дженоа, Удінезе – Фіорентина, Парма – СПАЛ, Сассуоло – Брешія.

Базовою датою для проведення цих поєдинків визначено 13 травня.

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