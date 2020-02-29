Ювентус – Интер: матч официально перенесен на май – под изменения попали еще 4 игры Серии А

Половина поединков 26-го тура Серии А не состоится в запланированное время.

Руководство Серии А объявило о переносе матча Ювентус – Интер, сообщает официальный сайт турнира.

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Такое решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса. Также в запланированное время не состоятся еще 4 матча 26-го тура Серии А: Милан – Дженоа, Удинезе – Фиорентина, Парма – СПАЛ, Сассуоло – Брешия.

Базовой датой для проведения этих поединков определено 13 мая.

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