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Ювентус – Интер: матч официально перенесен на май – под изменения попали еще 4 игры Серии А

13:37 43 Читати українською
Ювентус – Интер: матч официально перенесен на май – под изменения попали еще 4 игры Серии А
Ювентус – Интер / Фото Goal

Половина поединков 26-го тура Серии А не состоится в запланированное время.

 

Руководство Серии А объявило о переносе матча Ювентус – Интер, сообщает официальный сайт турнира.

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Такое решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса. Также в запланированное время не состоятся еще 4 матча 26-го тура Серии А: Милан – Дженоа, Удинезе – Фиорентина, Парма – СПАЛ, Сассуоло – Брешия.

Базовой датой для проведения этих поединков определено 13 мая.

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Италия коронавирус Парма Парма Удинезе Удинезе Фиорентина Фиорентина Сассуоло Сассуоло Брешия Брешия СПАЛ СПАЛ Дженоа Дженоа Милан Милан Серия А Ювентус - Интер Интер Интер Ювентус Ювентус
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