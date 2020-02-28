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Перша футбольна смерть від коронавірусу – хвороба за десять днів забрала футзалістку збірної Ірану

16:50 592 Читать на русском
Перша футбольна смерть від коронавірусу – хвороба за десять днів забрала футзалістку збірної Ірану
Жителі Ірану вживають заходи для боротьби з хворобою / AFP

Коронавірус продовжує наводити жах на весь світ, з'являються перші жертви і серед представників спорту.

Іранська футзалістка Ільхам Шейхі не змогла побороти нову хворобу, інформує CNews.

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23-річну дівчину госпіталізували після перших ознак зараження, однак навіть втручання лікарів не допомогло – пацієнтка померла через 10 днів перебування в лікарні. Це перша смерть від коронавірусу серед футболістів-професіоналів.

Представниця національної збірної Ірану з футзалу стала далеко не першою жертвою хвороби у своїй країні – зафіксовані 245 випадків зараження, 26 з яких стали летальними.

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Теги
коронавірус Світ Іран Іран Смерті футболістів
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