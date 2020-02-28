Перша футбольна смерть від коронавірусу – хвороба за десять днів забрала футзалістку збірної Ірану

Коронавірус продовжує наводити жах на весь світ, з'являються перші жертви і серед представників спорту.
Іранська футзалістка Ільхам Шейхі не змогла побороти нову хворобу, інформує CNews.
Кадар через коронавірус буде тренуватися в Європі до старту чемпіонату Китаю
23-річну дівчину госпіталізували після перших ознак зараження, однак навіть втручання лікарів не допомогло – пацієнтка померла через 10 днів перебування в лікарні. Це перша смерть від коронавірусу серед футболістів-професіоналів.
Представниця національної збірної Ірану з футзалу стала далеко не першою жертвою хвороби у своїй країні – зафіксовані 245 випадків зараження, 26 з яких стали летальними.
Роналду став "жертвою" коронавірусу – масова паніка дісталася і до португальця