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Ювентус – Інтер: Конте змирився з поразкою у Серії А

11:42 32 Читать на русском
Ювентус – Інтер: Конте змирився з поразкою у Серії А
Антоніо Конте / Фото Telegraph

Головний тренер Інтера Антоніо Конте спробував пояснити поразку своїх підопічних у ключовому матчі нинішнього сезону чемпіонату Італії.

55’ Аарон Ремзі
68’ Пауло Дибала
 
Даніеле Паделлі 79’
55’ Аарон Ремзі
68’ Пауло Дибала
79’ Даніеле Паделлі

"Це була дуже збалансована гра до першого гола. Ми почали другий тайм набагато краще, ніж суперник, але гол Ремзі змінив усе, перш за все в плані психології. Це підняло їхню впевненість і вдарило по нашій, від чого ми не змогли оговтатися.

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Різниця між нами і Ювентусом, якщо не брати до уваги гру з Сампдорією, становить 6 очок. Це дві поразки, на Сан-Сіро і тут. Ми повинні вчитися на таких промахах, щоб рости з точки зору характеру, якості гри.

Ми говоримо про Ювентус, який ставав сильнішим з кожним роком протягом 8 сезонів. Наш проект почався лише 7 місяців тому, ми намагаємося зробити все можливе для підсилення складу, але не можемо зрівнятися з командою, яка домінувала в італійському футболі 8 років", – цитує Конте Sky Sport Italia.

Після 25-ти турів Серії А Інтер розташувався на третій сходинці, Лаціо – другий.

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Ювентус Ювентус Італія Антоніо Конте Антоніо Конте Ювентус - Інтер Інтер Інтер
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