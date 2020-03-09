Ювентус – Інтер: Конте змирився з поразкою у Серії А

Головний тренер Інтера Антоніо Конте спробував пояснити поразку своїх підопічних у ключовому матчі нинішнього сезону чемпіонату Італії.

"Це була дуже збалансована гра до першого гола. Ми почали другий тайм набагато краще, ніж суперник, але гол Ремзі змінив усе, перш за все в плані психології. Це підняло їхню впевненість і вдарило по нашій, від чого ми не змогли оговтатися.

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Різниця між нами і Ювентусом, якщо не брати до уваги гру з Сампдорією, становить 6 очок. Це дві поразки, на Сан-Сіро і тут. Ми повинні вчитися на таких промахах, щоб рости з точки зору характеру, якості гри.

Ми говоримо про Ювентус, який ставав сильнішим з кожним роком протягом 8 сезонів. Наш проект почався лише 7 місяців тому, ми намагаємося зробити все можливе для підсилення складу, але не можемо зрівнятися з командою, яка домінувала в італійському футболі 8 років", – цитує Конте Sky Sport Italia.

Після 25-ти турів Серії А Інтер розташувався на третій сходинці, Лаціо – другий.

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