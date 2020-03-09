Ювентус – Интер: Конте смирился с поражением в Серии А

Главный тренер Интера Антонио Конте попытался объяснить поражение своих подопечных в ключевом матче нынешнего сезона чемпионата Италии.

"Это была очень сбалансированная игра до первого гола. Мы начали второй тайм гораздо лучше, чем соперник, но гол Рэмзи все изменил, прежде всего в плане психологии. Это подняло их уверенность и отразилось на нашей, от чего мы не смогли оправиться.

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Разница между нами и Ювентусом, если не считать игру с Сампдорией, составляет 6 очков. Это два поражения – на Сан-Сиро и здесь. Мы должны учиться на таких промахах, чтобы расти с точки зрения характера, качества игры.

Мы говорим о Ювентусе, который становился сильнее с каждым годом в течение 8 сезонов. Наш проект начался лишь 7 месяцев назад. Мы стараемся сделать все возможное для усиления состава, но не можем сравниться с командой, которая доминировала в итальянском футболе 8 лет", – цитирует Конте Sky Sport Italia.

После 25-ти туров Серии А Интер расположился на третьей строчке, Лацио – второй.

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