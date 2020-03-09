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Ювентус – Интер: Конте смирился с поражением в Серии А

11:44 28 Читати українською
Ювентус – Интер: Конте смирился с поражением в Серии А
Антонио Конте / Фото Telegraph

Главный тренер Интера Антонио Конте попытался объяснить поражение своих подопечных в ключевом матче нынешнего сезона чемпионата Италии.

55’ Аарон Рэмзи
68’ Пауло Дибала
 
Даниэле Паделли 79’
55’ Аарон Рэмзи
68’ Пауло Дибала
79’ Даниэле Паделли

"Это была очень сбалансированная игра до первого гола. Мы начали второй тайм гораздо лучше, чем соперник, но гол Рэмзи все изменил, прежде всего в плане психологии. Это подняло их уверенность и отразилось на нашей, от чего мы не смогли оправиться.

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Разница между нами и Ювентусом, если не считать игру с Сампдорией, составляет 6 очков. Это два поражения – на Сан-Сиро и здесь. Мы должны учиться на таких промахах, чтобы расти с точки зрения характера, качества игры.

Мы говорим о Ювентусе, который становился сильнее с каждым годом в течение 8 сезонов. Наш проект начался лишь 7 месяцев назад. Мы стараемся сделать все возможное для усиления состава, но не можем сравниться с командой, которая доминировала в итальянском футболе 8 лет", – цитирует Конте Sky Sport Italia.

После 25-ти туров Серии А Интер расположился на третьей строчке, Лацио – второй.

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Ювентус Ювентус Италия Антонио Конте Антонио Конте Ювентус - Интер Интер Интер
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