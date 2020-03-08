Ювентус впевнено переміг Інтер і повернувся на вершину Серії А – Дибала затьмарив Роналду

"Стара синьйора" відсвяткувала важливу перемогу над прямим конкурентом (2:0) у центральному матчі 26 туру Серії А. Огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Італійський футбол перебуває у полоні коронавірусного переполоху. Поєдинок Інтера та Ювентуса виглядав одним з найцікавіших у сезоні, але головною інтригою стали не задуми тренерів, а те, чи взагалі відбудеться Дербі Італії. У підсумку відбулося – на тиждень пізніше та без глядачів. Обидві команди ведуть боротьбу з Лаціо за чемпіонство. Такого класного сезону в Серії А чекали давно.

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Ювентус активніше розпочав матч і створив низку хороших моментів. Хандановічу відразу довелося рятувати Інтер – Де Лігт головою замикав подачу з кутового. Роналду перевірив пильність голкіпера дальнім пострілом, а потім вивів на удар Матюйді, однак словенець знову зіграв на відмінно. "Стара синьйора" домінувала в контролі м'яча та проходила редути Інтера – персональний пресинг Антоніо Конте регулярно провалювався.

У середині тайму "нерадзуррі" поступово почали вирівнювати гру. Спершу були неточні удари Барелли та Кандреви, потім гостріше бив Брозовіч. Щенсни витягнув м'яч з кута, коли хорват отримав пас від Мартінеса та класно розрядив гармату з-за меж штрафного майданчика. Перевага Ювентуса зникла, Інтер вже грав на рівних, хоча й створював трішки гірші нагоди. До кінця першої половини зустрічі найкращий шанс забити після стандарту мав Бонуччі.

По перерві Інтер взагалі закріпився на чужій половині, встановивши тотальне володіння м'ячем. Однак конвертувати це все в гольові моменти не вдавалося. Натомість "нерадзуррі" отримали гол у власні ворота: Сандро прокинув на Матюйді, той прострілив у воротарський майданчик на Роналду, м'яч відскочив до Ремзі, а валлієць загнав м'яч у сітку. Гол, який не випливав з тодішньої картини гри та який повністю змінив цю картину.

Повівши у рахунку, Ювентус повернув м'яч у своє розпорядження, класно комбінував та тиснув на ворота Хандановіча. Майже всі атаки завершувалися невдалими ударами Роналду – Кріштіану явно ними зловживав. Господарі подвоїли рахунок внаслідок проблиску геніальності у Дибали. Пауло розкішно прийняв діагональ, змістився в центр, обігрався з Ремзі та послав м'яч у дальній кут зовнішньою частиною стопи. Фантастика!

Антоніо Конте спробував перевернути гру замінами – з'явилися на полі Еріксен, Гальярдіні та Санчес. Інтер відвоював м'яч, але з завершенням атак було скрутно. Єдиний по-справжньому небезпечний епізод виник завдяки активності Весіно. Хавбек запресингував "б'янконері" на фланзі, вийшов на оперативний простір і відкинув під удар Еріксену – данець пробив над воротами.

До фінального свистка Ювентус повністю контролював ситуацію, присікаючи атаки Інтера в зародку. На останніх хвилинах Роналду міг зробити рахунок розгромним, але не влучив у дальній кут. "Стара синьйора" довела справу до логічної перемоги, набрала 63 очки та повернулася на вершину Серії А. Інтер з 54 заліковими балами залишився третім у таблиці – шанси на чемпіонство різко зменшилися.