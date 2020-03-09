Розкішне соло Дибали у відеоогляді матчу Ювентус – Інтер – 2:0

Італія — 8 бер 1151
-
Ювентус впевнено переміг Інтер і повернувся на вершину Серії А – Дибала затьмарив Роналду
-
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: невиразний Зінченко, жахливий Едерсон, тріумф "дияволів" з новим серцем і класом АВБАнглія — 8 бер 5845
-
Колос – Шахтар: гольова перестрілка, серйозні проблеми перед ЛЄ та для збірної України, історичний успіх дебютанта УПЛУкраїна — 8 бер 7669
-
Ювентус – Інтер: онлайн-трансляція Дербі ІталіїІталія — 8 бер 532
-
"Не хотіли Луніна – жеріть": новий тренер Ов'єдо, іспанські ЗМІ та фани вихваляють українця, якого порівняли з політикомІспанія — 8 бер 8636