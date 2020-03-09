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Розкішне соло Дибали у відеоогляді матчу Ювентус – Інтер – 2:0

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Розкішне соло Дибали у відеоогляді матчу Ювентус – Інтер – 2:0
Ювентус – Інтер – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ювентус переміг Інтер (2:0) в рамках центрального матчу 26-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

55’ Аарон Ремзі
68’ Пауло Дибала
 
Даніеле Паделлі 79’
55’ Аарон Ремзі
68’ Пауло Дибала
79’ Даніеле Паделлі

Команди обмінялися кількома небезпечними моментами, однак до перерви рахунок залишався "сухим". Всі головні події відбулися в другому таймі.

Ювентус впевнено переміг Інтер і повернувся на вершину Серії А – Дибала затьмарив Роналду

Ремзі відкрив рахунок на 55-й хвилині, точно пробивши з меж карного майданчика. Згодом Дибала подвоїв перевагу Ювентуса. Аргентинець елегантно розібрався з кількома оборонцями Інтера і пробив точно в кут воріт Хандановіча – 2:0.

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Теги
Ювентус - Інтер Ювентус Ювентус Італія Відеоновини Інтер Інтер
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