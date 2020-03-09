Розкішне соло Дибали у відеоогляді матчу Ювентус – Інтер – 2:0

Ювентус переміг Інтер (2:0) в рамках центрального матчу 26-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Команди обмінялися кількома небезпечними моментами, однак до перерви рахунок залишався "сухим". Всі головні події відбулися в другому таймі.

Ювентус впевнено переміг Інтер і повернувся на вершину Серії А – Дибала затьмарив Роналду

Ремзі відкрив рахунок на 55-й хвилині, точно пробивши з меж карного майданчика. Згодом Дибала подвоїв перевагу Ювентуса. Аргентинець елегантно розібрався з кількома оборонцями Інтера і пробив точно в кут воріт Хандановіча – 2:0.