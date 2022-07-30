"Чому Хачеріді покинув команду та мав право на компенсацію? Євген підписав дворічний контракт із Динамо Брест у 2019 році. На той момент клуб був чемпіоном країни та перебував у приватних руках. Через рік ситуація змінилася. Клуб перейшов у державну власність. Виникла невизначеність, пішли затримки щодо виплат. Євген ухвалив рішення розірвати контракт через порушення його умов із боку клубу.

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Чому фігурувала сума в розмірі 1 млн доларів? У самому контракті було встановлено цю суму компенсації порушення його умов однієї зі сторін. Позов насамперед подається для встановлення факту порушення умов контракт однієї зі сторін. Спочатку ми звернулися до Палати щодо вирішення спорів ФІФА, яка підтвердила порушення та не змінювала розмір договірної компенсації.

Але одноосібний арбітр CAS, мабуть, дослухався клубу, основним аргументом якого була відсутність грошей для виплати такої суми. Вони посилалися на утримання дитячо-юнацької школи, різновікових команд молодих гравців, недостатнє фінансування та інше.

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Раніше ми розглядали варіанти позасудового розв'язання цього питання, але клуб зайняв тверду позицію. Під час судового розгляду ми довели численні порушення прав футболіста. Сам Євген задоволений рішенням. Воно досить прийнятне.

Наразі банківські операції з Білоруссю повністю зупинені як країна – помічник агресора, який розв'язав в Україні повномасштабну війну, знищує соціальну інфраструктуру, здійснює регулярні терористичні акти проти цивільного населення України. Але клуб підтвердив готовність виконувати рішення CAS. Сподіваємось на допомогу з боку міжнародних футбольних інституцій", – поділився Скоропашкін у коментарі Fanday.

Нагадаємо, Хачеріді розірвав контракт з Динамо Брест у 2021 році та мав отримати 1 млн доларів компенсації. Втім, через рішення CAS українець отримає 600 тисяч.

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