"Що сталося з Хачеріді? Чи буде він ще грати у футбол? Я думаю, що, напевно, вже ні. Він – хороший хлопець, ми з ним добре попрацювали один рік. Але, я вважаю, що він просто не захотів продовжувати кар'єру ветераном.

Хачеріді натякнув на завершення кар'єри – екс-захисник Динамо і збірної України 1,5 року сидить без клубу

Це не дуже просто. Коли ти звик бути в топі, а тобі потрібно йти на пониження – у грошах, умовах, рівні клубу та чемпіонату... А це доводиться робити рано чи пізно всім, тільки суперзіркам цього не треба робити.

Я знаю, що Хачеріді після Бреста хотів львівський Рух. Були розмови, вони спілкувалися, але Євген не захотів. Хоча я вважаю, що це була помилка. Я казав йому: "Женя, ти можеш піти туди, півтора року ще пограти, до 35-ти. Львів – гарне місто, Рух – проект, який динамічно розвивається". Круто, здорово, класно. Ну, він не захотів", – розповів Панков Брутальному футболу.

Нагадаємо, останнім клубом Хачеріді було Динамо Брест, а в офіційних матчах українець не грав з листопада 2020 року. Нещодавно 34-річний уродженець Мелітополя, який провів 51 матч за збірну України, натякнув на завершення професіональної кар'єри.

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