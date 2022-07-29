Колишній захисник брестського Динамо Євген Хачеріді отримав рішення Спортивного арбітражного суду в справі з компенсацією від білоруського клубу.

CAS ухвалив зменшення суми компенсації для Хачеріді від брестського Динамо, про що свідчить відповідний документ за підсумками засідання.

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Колишній оборонець збірної України отримає 600 тисяч доларів замість мільйона, який вимагав від клубу. Цікаво, що Палата спорів ФІФА також постановила виплату в розмірі 1 млн доларів.

Нагадаємо, останнім клубом Хачеріді було Динамо Брест, а в офіційних матчах українець не грав із листопада 2020 року. Нещодавно 34-річний уродженець Мелітополя, який провів 51 матч за збірну України, натякнув на завершення професіональної кар'єри.

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