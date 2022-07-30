Спортивный юрист Илья Скоропашкин описал, как Евгений Хачериди отреагировал на решение CAS по финансовой выплате со стороны брестского Динамо.

"Почему Хачериди покинул команду и имел право на компенсацию? Евгений подписал двухлетний контракт с Динамо Брест в 2019 году. В тот момент клуб был чемпионом страны и находился в частных руках. Спустя год ситуация изменилась. Клуб перешёл в государственную собственность. Возникла неопределенность, последовали задержки по выплатам. Евгений принял решение расторгнуть контракт из-за нарушения его условий со стороны клуба.

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Почему фигурировала сумма в 1 млн долларов? В самом контракте была установлена ​​эта сумма компенсации за нарушение его условий одной из сторон. Иск в первую очередь подается для установления факта нарушения условий контракта одной из сторон. Сначала мы обратились в Палату по разрешению споров ФИФА, которая подтвердила нарушения и не изменяла размер договорной компенсации.

Но единоличный арбитр CAS, видимо, прислушался к клубу, основным аргументом которого было отсутствие денег для выплаты такой суммы. Они ссылались на содержание детско-юношеской школы, разновозрастных команд молодых игроков, недостаточное финансирование и прочее.

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Ранее мы рассматривали варианты внесудебного решения этого вопроса, но клуб занял жесткую позицию. В ходе судебного разбирательства мы доказали многочисленные нарушения прав футболиста. Сам Евгений доволен решением. Оно достаточно приемлемо.

В настоящее время банковские операции с Беларусью полностью остановлены как страной – помощник агрессора, развязавшего в Украине полномасштабную войну, уничтожающую социальную инфраструктуру, осуществляющую регулярные террористические акты против гражданского населения Украины. Но клуб подтвердил готовность выполнять решение CAS. Надеемся на помощь со стороны международных футбольных институций", – поделился Скоропашкин в комментарии Fanday.

Напомним, Хачериди расторг контракт с Динамо Брест в 2021 году и должен был получить 1 млн долларов компенсации. Впрочем, по решению CAS украинец получит 600 тысяч.

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