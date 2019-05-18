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Юрист Грізманна прилетів у Барселону

18 травня 11:10 376 Читать на русском
Юрист Грізманна прилетів у Барселону
Антуан Грізманн / ФК Атлетіко

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн близький до переходу в Барселону. Його юрист прибув у столицю Каталонії.

Юрист форварда Атлетіко Антуана Грізманна прибув у Барселону по справах на 3 дні, повідомляє RTL.

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Найбільш вірогідним є те, що він прилетів на переговори з представниками "блаугранас" щодо особистого контракту француза.

Раніше повідомлялось, що Грізманн перейде в Барселону за 120 млн євро і зароблятиме 17 млн євро на рік.

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