Юрист Грізманна прилетів у Барселону

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн близький до переходу в Барселону. Його юрист прибув у столицю Каталонії.

Юрист форварда Атлетіко Антуана Грізманна прибув у Барселону по справах на 3 дні, повідомляє RTL.

Манчестер Сіті не буде купувати Грізманна, – Гвардіола

Найбільш вірогідним є те, що він прилетів на переговори з представниками "блаугранас" щодо особистого контракту француза.

Раніше повідомлялось, що Грізманн перейде в Барселону за 120 млн євро і зароблятиме 17 млн євро на рік.

Топ-10 трансферів літа, які можуть знести дах: Барса двічі входить в одну річку, неймовірний "шопінг" Реала