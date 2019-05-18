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Юрист Гризманна прилетел в Барселону

18 мая 11:10 146 Читати українською
Юрист Гризманна прилетел в Барселону
Антуан Гризманн / ФК Атлетико

Форвард Атлетико Антуан Гризманн близок к переходу в Барселону. Его юрист прибыл в столицу Каталонии.

Юрист форварда Атлетико Антуана Гризманна прибыл в Барселону по делам на 3 дня, сообщает RTL.

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Наиболее вероятным является то, что он прилетел на переговоры с представителями "блаугранас" относительно личного контракта француза.

Ранее сообщалось, что Гризманн перейдет в Барселону за 120 млн евро и будет зарабатывать 17 млн евро в год.

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