Юрист Гризманна прилетел в Барселону

Форвард Атлетико Антуан Гризманн близок к переходу в Барселону. Его юрист прибыл в столицу Каталонии.

Юрист форварда Атлетико Антуана Гризманна прибыл в Барселону по делам на 3 дня, сообщает RTL.

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Наиболее вероятным является то, что он прилетел на переговоры с представителями "блаугранас" относительно личного контракта француза.

Ранее сообщалось, что Гризманн перейдет в Барселону за 120 млн евро и будет зарабатывать 17 млн евро в год.

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