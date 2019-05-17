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Манчестер Сіті не буде купувати Грізманна, – Гвардіола

17 травня 19:19 630 Читать на русском
Манчестер Сіті не буде купувати Грізманна, – Гвардіола
Антуан Грізманн / Reuters

Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола запевнив, що його клуб не буде купувати Антуана Грізманна.

"Хлопці з Барселони, не хвилюйтеся. Манчестер Сіті не збирається купувати Антуана Грізманна. Ми не можемо собі це дозволити", – цитує Гвардіолу Marca.

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Раніше Атлетіко оголосив про відхід Грізманна з клубу після закінчення поточного сезону. Сам француз заявив, що хоче отримати новий виклик. Найімовірніше, нападник перейде у Барселону.

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До слова, у поточному сезоні в активі Грізманна 47 матчів за Атлетіко в усіх турнірах, у яких нападник забив 21 гол та віддав 10 результативних передач.

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