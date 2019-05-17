Манчестер Сіті не буде купувати Грізманна, – Гвардіола

Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола запевнив, що його клуб не буде купувати Антуана Грізманна.

"Хлопці з Барселони, не хвилюйтеся. Манчестер Сіті не збирається купувати Антуана Грізманна. Ми не можемо собі це дозволити", – цитує Гвардіолу Marca.

Манчестер Сіті увімкнувся в боротьбу за Грізманна

Раніше Атлетіко оголосив про відхід Грізманна з клубу після закінчення поточного сезону. Сам француз заявив, що хоче отримати новий виклик. Найімовірніше, нападник перейде у Барселону.

Сімеоне: Грізманн – не перша й не остання зірка, яка покинула Атлетіко

До слова, у поточному сезоні в активі Грізманна 47 матчів за Атлетіко в усіх турнірах, у яких нападник забив 21 гол та віддав 10 результативних передач.