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Юрченко: Якщо добре показати себе у Зорі, то можна перейти в хорошу команду

08:00 280 Читать на русском
Юрченко: Якщо добре показати себе у Зорі, то можна перейти в хорошу команду
Владлен Юрченко у Вайле

Новачок Зорі Владлен Юрченко розповів про деталі свого переходу у луганський клуб.

"Зі мною зв'язалось керівництво клубу, провели переговори. Я також знав, що головний тренер дуже хотів бачити мене в команді. Ймовірно, це зіграло велику роль у моєму виборі. Я розумів, що можна добре попрацювати, з хорошим тренером можна прогресувати. І тому зробив такий вибір.

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Звичайно, це важливо для мене, коли тренер знає європейську кухню і працював у Бундеслізі. Тренер керує всім процесом. Так, переговори були непростими. Було багато різних деталей. Але вже все добре. Я радий, що все закінчилося.

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Головне грати в футбол. Я вважаю, що Зоря може досягти великих цілей. Якщо показати себе добре тут, то в майбутньому реально перейти в хорошу команду. Але зараз я про це не думаю, тому що я хочу попрацювати тут, з цим тренером", – цитує Юрченка FootballHub.

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Зоря Зоря Владлен Юрченко Владлен Юрченко
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