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Рафаїлов назвав причину ймовірного зриву трансферу Русина – Зоря вже досягла домовленості з Динамо

21:28 129 Читать на русском
Рафаїлов назвав причину ймовірного зриву трансферу Русина – Зоря вже досягла домовленості з Динамо
Назарій Русин / Футбол 24

Луганська Зоря проявляє інтерес до форварда Динамо Назарія Русина, але кияни можуть не відпустити футболіста.

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов повідомив, що луганці дійсно цікавляться молодим талантом Динамо Назарієм Русиним.

"Еріксон не знає, що тут відбувається, як і Грімм", – Рафаїлов пояснив, чому Зоря не запросила іменитого тренера

"У нас є інтерес до Русина, ми домовлялися з Динамо. Але тут справа в іншому - травмувався Соль. Ми втратили багато часу і тепер знову шукаємо нападника. Якщо Русина заявлять на Лігу чемпіонів, то нам не буде сенсу його брати", – цитує Рафаїлова FootballHub.

Раніше повідомлялось, що Динамо прагне віддати Русина в оренду в інший клуб. Зокрема, серед варіантів називали львівські Карпати.

Нова схема, хороші новачки та розумні ідеї, а проблеми все ті ж – Динамо підходить до сезону без права на помилку

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Теги
Трансфери Динамо Динамо Зоря Зоря Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Назарій Русин Назарій Русин Сергій Рафаїлов
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