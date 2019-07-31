Юрченко розповів, чому обрав саме Зорю

Хавбек Владлен Юрченко поділився подробицями переговорів з луганським клубом.

"Все почалося з того, що я дізнався про інтерес головного тренера Зорі. З досвіду виступів у Бундеслізі знав, як працює Віктор Скрипник, чув про нього багато хорошого і уявляв собі, в який футбол грають його команди. Відразу скажу, що мені такий футбол до душі.

"Єврокубки не потрібні Запоріжжю", – Рафаїлов обурений мізерною кількістю проданих квитків на гру Зоря – Будучність

Тривали переговори з іншими клубами, але час минав. Вибираючи між очікуванням конкретики і потенційною роботою з невідомим мені фахівцем, я вирішив попрацювати з тренером, про якого знаю найголовніше.

Зоря – Будучность: поєдинок обслуговуватиме Ніл Дойл

Для мене в цій історії мова йшла не стільки про особисті умови, скільки про те, як розвивати свою кар'єру і продовжувати удосконалювати свій рівень гри. Грубо кажучи, футбол переміг гроші", – розповів Юрченко в інтерв'ю Спорт-Экспресс в Украине.