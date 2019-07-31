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Юрченко розповів, чому обрав саме Зорю

17:45 628 Читать на русском
Юрченко розповів, чому обрав саме Зорю
Владлен Юрченко / Фото ФК Байєр

Хавбек Владлен Юрченко поділився подробицями переговорів з луганським клубом.

"Все почалося з того, що я дізнався про інтерес головного тренера Зорі. З досвіду виступів у Бундеслізі знав, як працює Віктор Скрипник, чув про нього багато хорошого і уявляв собі, в який футбол грають його команди. Відразу скажу, що мені такий футбол до душі.

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Тривали переговори з іншими клубами, але час минав. Вибираючи між очікуванням конкретики і потенційною роботою з невідомим мені фахівцем, я вирішив попрацювати з тренером, про якого знаю найголовніше.

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Для мене в цій історії мова йшла не стільки про особисті умови, скільки про те, як розвивати свою кар'єру і продовжувати удосконалювати свій рівень гри. Грубо кажучи, футбол переміг гроші", – розповів Юрченко в інтерв'ю Спорт-Экспресс в Украине.

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Трансфери Зоря Зоря Владлен Юрченко Владлен Юрченко Віктор Скрипник Віктор Скрипник
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