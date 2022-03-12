Рига розпочала сезон 2022 з перемоги над Вальмієрою. Участь у поєдинку взяли одразу 5 українців.

Чемпіонат Латвії, 1-й тур

Рига – Вальмієра – 2:1

Голи: Філіппов, 4, Нгонда, 86 – Яунземс, 1

Владлен Юрченко та Олександр Філіппов з перших хвилин вийшли на футбольне поле. Для обох це дебют в офіційному матчі за Ригу (Юрченко перебрався вільним агентом, а Філіппов – на правах оренди з Сент-Трюйдена).

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І Владлен, і Олександр з'явились перед глядачами з прапорами України. Інші гравці клубу, яким володіє російський мільярдер Сергій Ломакін, тримали "мовчання". Натомість суперник, у складі якого вийшли Іван Желізко та Роман Якуба, одягнув жовті футболки з написами "Зупиніть війну".

Події у зустрічі розвивались швидко. Вже на першій хвилині Вальмієра вийшла вперед завдяки голу Яунземса. Через кілька миттєвостей рахунок на табло вже був рівним. Це Філіппов чудово реалізував пенальті. А далі була "пауза".

В другому таймі на 61 хвилині поле покинули два українці Риги, але вийшов Юрій Вакулко. І саме господарі святкували перемогу. Вже наприкінці Нгонда поставив крапку. Фінальний свисток зафіксував звитягу трьох українців над двома з рахунком 2:1.

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