Рига начала сезон 2022 с победы над Вальмиерой. Участие в поединке приняли сразу 5 украинцев.

Чемпионат Латвии, 1-й тур

Рига – Вальмиера – 2:1

Голы: Филиппов, 4, Нгонда, 86 – Яунземс, 1

Владлен Юрченко и Александр Филиппов с первых минут вышли на футбольное поле. Для обоих это дебют в официальном матче за новую команду (Юрченко перебрался свободным агентом, а Филиппов – на правах аренды).

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И Владлен, и Александр предстали перед зрителями с флагами Украины. Другие игроки клуба, которым владеет российский миллиардер Сергей Ломакин, держали "молчание". А вот соперник, в составе которого вышли Иван Желизко и Роман Якуба, надел желтые футболки с надписями "Остановите войну".

События во встрече развивались быстро. Уже на первой минуте Вальмиера вышла вперед благодаря голу Яунземса. Через несколько мгновений счет на табло уже был ровным. Это Филиппов отлично реализовал пенальти. А дальше была "пауза".

Во втором тайме на 61 минуте поле покинули два украинца Риги, но вышел Юрий Вакулко. И именно хозяева праздновали победу. Уже в конце Нгонда поставил точку. Финальный свисток зафиксировал победу трех украинцев над двумя со счетом 2:1.