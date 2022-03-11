Артем Фаворов голом посприяв перемозі Академії Пушкаша – на трибунах майорів прапор України
Академія Пушкаша продовжує боротьбу за золоті медалі чемпіонату Угорщини.
Чемпіонат Угорщини, 24 тур
Академія Пушкаша – Пакш – 2:0
Голи: Фаворов, 8, Нуньєш, 67
В гості до другої команди чемпіонату приїхав міцний Пакш, який також претендує на зону єврокубків. Артем Фаворов вийшов у старті і став одним з головних героїв зустрічі.
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Саме українець відкрив рахунок на 8-й хвилині. Академія Пушкаша вдало розіграла аут, і Фаворов з кількох метрів розстріляв ворота. Хавбек підвів руки до небес, а на трибунах замайорів український прапор (відео за посиланням). По перерві Нуньєш замкнув подачу з кутового, встановивши остаточні 2:0.
Академія Пушкаша продовжує погоню за Ференцварошем. Відставання скоротилося до 2 очок, але у чинного чемпіона є матч в запасі.
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