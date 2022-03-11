Чемпіонат Угорщини, 24 тур

Академія Пушкаша – Пакш – 2:0

Голи: Фаворов, 8, Нуньєш, 67

В гості до другої команди чемпіонату приїхав міцний Пакш, який також претендує на зону єврокубків. Артем Фаворов вийшов у старті і став одним з головних героїв зустрічі.

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Саме українець відкрив рахунок на 8-й хвилині. Академія Пушкаша вдало розіграла аут, і Фаворов з кількох метрів розстріляв ворота. Хавбек підвів руки до небес, а на трибунах замайорів український прапор (відео за посиланням). По перерві Нуньєш замкнув подачу з кутового, встановивши остаточні 2:0.

Академія Пушкаша продовжує погоню за Ференцварошем. Відставання скоротилося до 2 очок, але у чинного чемпіона є матч в запасі.

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