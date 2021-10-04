27-річний хавбек не звертався до Юрія Вернидуба з проханням стати гравцем Шерифа, повідомляє ТаТоТаке.

Юрченко: Тричі збирав речі і майже їхав у новий клуб, але все зривалося в останній момент

Юрченко був готовий пролонгувати контракт із Зорею. Однак умови угоди його не влаштували – керівництво луганського клубу пропонувало півзахиснику угоду терміном на 1,5 чи 2 роки. У чернігівській Десні Владлен отримує таку ж зарплатню, що й у складі "мужиків".

Нагадаємо, Юрченко покинув Зорю 1 липня 2021-го і три місяці залишався без клубу. Хавбек вів перемовини з кількома іноземними клубами, але у підсумку обрав Десну.

Зоря впевнено розібралася з Десною і повернулася до топ-4 УПЛ