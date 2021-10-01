"Це літо видалося дуже бурхливим. Було багато пропозицій від дуже різних клубів. Десь мене не влаштовували ці пропозиції, десь не сходилися вже на фінальній стадії переговорів.

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Я тричі збирав речі і майже їхав, але все зривалося в останній момент. Час минув, я розумів, що треба грати. Десь тижні 2 тому на мене вийшла Десна, запитали, я погодився.

Ставлю мету допомагати команді в кожному матчі. Буду робити все, що від мене залежить, допомагати домагатися позитивного результату і показувати хорошу гру. А там вже буде видно.

Чи не стане перехід в Десну після Зорі кроком назад? Розумію, яка склалася ситуація. З Зорею велися переговори, але ми не змогли домовитися про терміни контракту. Не можу все це розкривати і говорити, як було, але факт в тому, що ми не домовилися. Можливо, колись розповім про це. Не домовилися лише по термінах угоди, а не з фінансових чи якихось інших питань.

Щодо інформації про несвоєчасні виплати в Десні... Наскільки мені відомо, зараз затримок немає. Зрештою, на даний момент мене це не сильно цікавить. Думаю все буде добре. Президент клубу переживає за команду, думаю, він буде робити все, щоб було стабільно", – сказав Юрченко у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Юрченко покинув Зорю 1 липня і три місяці залишався без клубу. Хавбек вів перемовини з кількома іноземними клубами, але у підсумку обрав саме Десну, яка після 9-ти турів посідає 6 сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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