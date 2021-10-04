27-летний хавбек не обращался к Юрию Вернидубу с просьбой стать игроком Шерифа, сообщает ТаТоТаке.

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Юрченко был готов пролонгировать контракт с Зарей. Однако условия соглашения его не устроили – руководство луганского клуба предлагало полузащитнику соглашение сроком на 1,5 или 2 года. В черниговской Десне Владлен получает такую ​​же зарплату, что и в составе "мужиков".

Напомним, Юрченко покинул Зарю 1 июля 2021-го и три месяца оставался без клуба. Хавбек вел переговоры с несколькими иностранными клубами, но в итоге выбрал Десну.

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