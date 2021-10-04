Юрченко не просился в Шериф – Вернидуб опроверг слухи о возможном подписании украинца
Журналист Михаил Спиваковский пролил свет на трансферные перипетии полузащитника черниговской Десны Владлена Юрченко.
27-летний хавбек не обращался к Юрию Вернидубу с просьбой стать игроком Шерифа, сообщает ТаТоТаке.
Юрченко: Трижды собирал вещи и почти ехал в новый клуб, но все срывалось в последний момент
Юрченко был готов пролонгировать контракт с Зарей. Однако условия соглашения его не устроили – руководство луганского клуба предлагало полузащитнику соглашение сроком на 1,5 или 2 года. В черниговской Десне Владлен получает такую же зарплату, что и в составе "мужиков".
Напомним, Юрченко покинул Зарю 1 июля 2021-го и три месяца оставался без клуба. Хавбек вел переговоры с несколькими иностранными клубами, но в итоге выбрал Десну.