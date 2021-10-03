У рамках 10-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги луганська Зоря здолала чернігівську Десну на власному полі. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Господарі вийшли на матч із бажанням компенсувати невдачі в єврокубках продовженням серії перемог у чемпіонаті. Стартовий натиск Зорі швидко дав плоди. На 5-й хвилині кіпер чернігівців збив Громова у власному штрафному – пенальті.

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До позначки підійшов Сергій Булеца, але пробив на зручній для воротаря висоті й дозволив Ігорю Литовці сейвом реабілітуватися за власну помилку. Ще раз добре себе проявити голкіпер гостей отримав нагоду за кілька хвилин.

Це Аллах'яр після пасу з глибини поля утік на побачення з Литовкою, але не зміг переграти того в ближньому бою. Тут же Кочергін вирішив перевірити пильність кіпера ще й ударом із середньої дистанції – страж воріт Десни не дрімав.

Чернігівці оговталися ближче до середини тайму. Перший напівмомент в активі Калітвінцева. Хавбек сіверян отримав м'яч на чужій половині, просунувся із ним вперед і пробив з-за меж штрафного поруч зі стійкою. Чекати наступної нагоди гостей Зоря не стала: на 19-й хвилині Аллах'яр у затяжній атаці луганців так і не зміг пробити, зате "смугастий" відскочив до Булеци, який класним обвідним ударом змусив забути про змарнований 11-метровий.

Подвоїти перевагу господарів перед перервою міг Громов. Він пройшов оборонців і бив низом із лінії штрафного, проте не влучив у ворота. Десна відповіла пострілом Арвеладзе на 31-й. Він прийняв м'яч поблизу воріт і другим дотиком класно пробив з льоту – Мацапура парирував на кутовий!

Подвійною заміною у перерві Олександр Рябоконь вирівняв гру. Зокрема, Будківський пожвавив гру сіверян попереду. Габаритний форвард нав'язав більше силової боротьби обороні Зорі й цілком міг забити після флангового навісу на 61-й хвилині.

Та цей етап у грі команда Віктора Скрипника перетерпіла, а потім і закріпила власну перевагу. На 70-й Кочергін чудовою передачею знайшов Артема Громова, який хитнув оборонця і холоднокровно розстріляв ворота Литовки – 2:0.

Цей гол став вирішальним. До кінця поєдинку Десна фактично так і не створила бодай однієї нагоди забити. Натомість Зоря могла робити рахунок розгромним. Литовка вчасно ліквідував ще один випад Громова, натомість Аллах'яру просто забракло точності, коли він цілив у дальню дев'ятку.

Завдяки цій перемозі Зоря повернулася на 4-те місце в УПЛ. В активі команди 20 очок. Десна ж залишилася 7-ю (16 пунктів).

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