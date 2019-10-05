Львів у меншості відібрав очки у Зорі

В рамках 10-го туру УПЛ Львів та Зоря голів не забивали.

Перший тайм був небагатим на моменти, але цікавих подій у ньому було достатньо. Львів, як завжди, нічого небезпечного не продемонстрував взагалі, але й обставини грали проти нього: так, на 12-й хвилині травмувався Квасний, а на 37-й Педро отримав пряму червону картку – бразилець показав середній палець Іванісені після одного із зіткнень. І все це – під мелодію оркестру та матюки Володмира Мазяра. Словом, нудно не було.

Зоря не дуже добре діяла до перерви. Львів і сам не грав, але й луганцям не давав, тож реально небезпечні моменти біля воріт Сарнавського можна порахувати на пальцях однієї руки. Перший з них стався після навісу в центр штрафного – Русин пробив з кілької метрів, голкіпер парирував, а ще два добивання заблокували захисники. На 14-й подачу зі стандарту точно в сітку переправив Вернидуб, але гол скасували через офсайд. Був ще непоганий постріл Русина з дистанції на 32-й хвилині (повз дальню стійку) та удар Кабаєва з кількох метрів вище воріт на 43-й. От, в принципі, і все.

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По перерві на полі стало веселіше. Так, вже на 48-й хвилині Русин стріляв з гострого кута (Сарнавський парирував), а на 54-й Юрченко метрів з 13-ти пробив "з пиру" – Сарнавський перевів м'яч у поперечину, після чого "круглий" відскочив на лінію воріт, але не перетнув її! На 60-й та 62-й дальні удари Владлена та Богдана Михайліченка пролетіли значно вище воріт, після чого гра стала затихати. Віктор Скрипник почав проводити заміни, а Львів продовжував зривати атаки суперника всіма можливими способами, не атакуючи при цьому сам. Лише на 70-й хвилині у Альваро пройшов непоганий постріл з-за меж карного майданчика, але Шевченко спокійно спіймав сферу.

В наступні 15 хвилин на полі взагалі нічого, крім фолів, замін і жовтих карток, не відбувалося. У Зорі зовсім зникла гострота, хоча вона тримала м'яч більшу частину часу – це повертало глядача у серпневі матчі проти ЦСКА Софії, коли точно так же "мужики" не знали, як розкрити оборону. Львів спокійно собі відбивався, хоча на 88-й хвилині ледь не пропустив після "тичка" від Будківського з кількох метрів – Сарнавський зіграв надійно.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Львів набрав 7 очок і залишився на передостанній позиції в турнірній таблиці, а Зоря, набравши 16 залікових балів, змарнувала можливість обійти Олександрію та Динамо. "Мужики" йдуть на п'ятому місці.

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