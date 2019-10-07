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Юрченко: Футбол Львова – это просто клоунада

10:47 111 Читати українською
Юрченко: Футбол Львова – это просто клоунада
Владлен Юрченко / фото: ФК Заря

Полузащитник Зари Владлен Юрченко поделился впечатлениями после ничьей в 10-м туре УПЛ со Львовом.

37’ Педро Феррейра
 
37’ Педро Феррейра

"Только наша вина, конечно. Но, если честно, это позор – такой футбол показывать, как это происходило. Матч длится 90 минут, а мы играли 25. У нас было 25 минут, а все остальное время Львов лежит, тренеры падают.

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Мне кажется, если бы можно было, все 11 игроков с запасными упали бы и лежали. Это клоунада просто. Но мы должны обыгрывать такие команды", – сказал Юрченко в интервью "Великому футболу".

Напомним, отчетный поединок завершился без забитых голов. Заря после удаления Педро на 37-й минуте играла в большинстве, но не смогла дожать соперника.

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Львов - Заря Заря Заря Львов Львов Владлен Юрченко Владлен Юрченко
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