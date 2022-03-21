Депутат партії Forza Italia Уго Капеллаччі допоміг організувати виїзд близько 80 осіб до Італії, серед яких близько 50 – діти. З одним із них зав'язалась розмова. Як виявилось у політика була маска з емблемою Кальярі, а 14-річний Артем Клочко не тільки впізнав логотип, але і назвав чимало інших клубів Серії А.

Монзуль вийшла працювати на матч Серії А з українським прапором – команди влаштували божевілля із 7 голами

"Назви клубів Серії А відлітали від язика. Потім він показав мені відео, як грає. Я одразу зателефонував президенту Кальярі Томмазо Джуліні. Запитав, чи готовий взяти хлопця на перегляд. Томмазо відповів, що перегляд не потрібен – хлопця зарахують до молодіжки.

Не знаю, чи стане він зіркою, але точно заслужив шанс. Як і всі, хто був змушений покинути свою країну", – наводить слова Капелаччі журналіст Юрій Шевченко у своєму Telegram-каналі.

Аталанта вирвала перемогу в Болоньї – 18-річний дебютант забив вирішальний гол і став героєм