Матч Болонья – Аталанта стартував о 21:45. Руслан Маліновський пропускав гру через проблеми зі здоров'ям, а бергамаски приїхали в Емілію-Романью за трьома очками. Серія невдалих результатів відкинула "Богиню" на 7 місце, а відставання від четвертого Ювентуса складало 11 очок (Аталанта при цьому мала дві гри в запасі).

"Россоблу" теж не можуть похизуватися вдалими результатами. Два очки у трьох останніх матчах опустили команду Сініші Міхайловіча на 13-ту сходинку. Болонью можна назвати типовою командою-середняком – виліт наразі не загрожує, а єврокубки не світять.

Рома розгромила Лаціо в дербі – дубль і рекорд Абрахама та шедевр Пеллегріні принесли Моурінью реванш

Перший тайм пройшов із перевагою Аталанти, але реальний момент у підопічних Гасперіні був лише один. Удар молодого Скальвіні після розіграшу кутового прийняла на себе стійка. Також можна згадати хіба що розіграш штрафного, який завершився неточним ударом Джимсіті головою.

Були шанси і у Болоньї. Ледь не привіз Муссо, який, вибиваючи м'яч, влучив у Орсоліні. Пощастило бергамаскам, що круглий вилетів за лицьову лінію. Перед самісінькою перервою кіпер Аталанти сповна реабілітувався. Хуан ефектним сейвом врятував гостей після удару Орсоліні з кількох метрів. Вбивчий момент змарнував лідер Болоньї – найкращий шанс на дві команди в першому таймі. Аталанті, яка на тижні перемогла Байєр в Лізі Європи, суттєво бракувало свіжості.

У перерві Гасперіні провів дві заміни – Паломіно і Міхейле вийшли замість Скальвіні з Пессіною. Втім, перший супершанс створила Болонья. Арнаутовіч вибіг віч-на-віч із Муссо, але пробив дуже погано – повз дальній кут. Час спливав, однак Аталанта так нічого і не створювала. Гасперіні замість Мурієля випустив 18-річного гвінейця Сіссе, для якого це був дебют у Серії А.

І саме дебютант Мустафа Сіссе став героєм. На 82-й хвилині молодий центрфорвард скористався пасом Пашаліча та пробив Скорупскі. Офсайду не було – 0:1.

Болонья могла відігратися на 90-й хвилині, але Гарі Медель влучив у сітку з зовнішнього боку. Арбітр додав 8 хвилин, проте бергамаски втримали дуже важку перемогу завдяки голу 18-річного хлопчини. У компенсований час гості забили вдруге, однак гол скасували через офсайд у Сіссе, який віддав передгольовий пас на Копмейнерса. Похід Скорупскі на стандарт нічого не дав – мінімальна поразка Болоньї.

Аталанта набрала 51 очко і наздогнала Рому, маючи гру в запасі. Болонья, яка провела пристойний поєдинок, залишилася 13-ю (33 пункти).

Аталанта підіграє окупантам, ретранслюючи стереотипи "руского міра" про Україну – Маліновський на боці правди