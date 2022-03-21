Депутат партии Forza Italia Уго Капеллаччи помог организовать выезд около 80 человек в Италию, среди которых около 50 – дети. С одним из них завязался разговор. Как оказалось у политика была маска с эмблемой Кальяри, а 14-летний Артем Клочко не только узнал логотип, но и назвал многие другие клубы Серии А.

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"Названия клубов Серии А улетали от языка. Потом он показал мне видео, как играет. Я сразу позвонил президенту Кальяри Томмазо Джулини. Спросил, готов ли взять парня на просмотр. Томмазо ответил, что просмотр не нужен – парня зачислят к молодежке.

Не знаю, станет ли он звездой, но точно заслужил шанс. Как и все, кто был вынужден покинуть свою страну", – приводит слова Капелаччи журналист Юрий Шевченко в своем Telegram-канале.

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