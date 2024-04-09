"Емоції неймовірні, і я вдячний тренерському штабу за те, що дали можливість дебютувати у такому непростому для команди матчі проти Шахтаря.

Шахтар – Рух: за львів'ян дебютував гравець 2008 року народження, потрапивши у топ-10 наймолодших в УПЛ

Ми весь тиждень готувались до цього поєдинку, детально вивчаючи гру нашого суперника. Всі у команді розуміли, як діятимуть на полі "гірники", але гра з самого початку пішла не за нашим планом. Важко пояснити, чому так сталось.

У матчах проти таких суперників як Шахтар на перший план виходять характер та психологія. На жаль, початок поєдинку був невдалим для нас і більш досвідчена команда скористалась цим і забила двічі. Слід розібрати свої помилки та добре попрацювати, щоб більше таке не повторювалось у наших матчах", – поділився Джурабаєв у коментарі офіційному сайту Руха.

Нагадаємо, Мухаммад дебютував в основі львівського клубу у віці 16 років та 63 дні, ставши першим гравцем УПЛ 2008 року народження.

Шахтар завдав Руху першої поразки після відновлення сезону УПЛ – "гірники" закріпилися на вершині таблиці