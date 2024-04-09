“Эмоции невероятные, и я благодарен тренерскому штабу за то, что дали возможность дебютировать в таком непростом для команды матче против Шахтера.

Шахтер – Рух: за львовян дебютировал игрок 2008 года рождения, попав в топ-10 самых молодых в УПЛ

Мы всю неделю готовились к этому поединку, подробно изучая игру нашего соперника. Все в команде понимали, как будут действовать на поле "горняки", но игра с самого начала пошла не по нашему плану. Трудно объяснить, почему так произошло.

В матчах против таких соперников как Шахтер на первый план выходят характер и психология. К сожалению, начало поединка было неудачным для нас и более опытная команда воспользовалась этим и забила дважды. Следует разобрать свои ошибки и хорошо поработать, чтобы больше такое не повторялось в наших матчах ", – поделился Джурабаев в комментарии официальному сайту Руха.

Напомним, Мухаммад дебютировал в основе львовского клуба в возрасте 16 лет и 63 дня, став первым игроком УПЛ 2008 года рождения.

Шахтер нанес Руху первое поражение после возобновления сезона УПЛ – "горняки" закрепились на вершине таблицы