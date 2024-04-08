В матчі проти Шахтаря сталась історична подія – у складі Руха на поле вийшов перший в історії УПЛ гравець 2008 року народження Мухаммад Джурабаєв.

Шахтар – Рух – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Хавбек встановив новий клубний рекорд – до цього наймолодшим дебютантом Руха був Андрій Кітела. Окрім цього, Джурабаєв потрапив у топ-10 дебютантів УПЛ, повідомляє Sport.ua. Мухаммад опинився на восьмій сходинці (16 років та 63 дні), а першість втримує Кирило Дігтяр, який дебютував у складі Металіста у віці 15 років та 159 днів.

Додамо, що Джурабаєв з'явився на полі на 85-й хвилині матчу проти Шахтаря, але результативними діями не відзначився.

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