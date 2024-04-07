Рух і Шахтар разом з Динамо входять до когорти найкращих команд другої частини сезону. Усі вони по разу втратили очки. Щоправда, у "гірників" нічия з Олександрією стала перемогою через незаявленого гравця, якого Руслан Ротань випустив на поле. У першому колі сьогоднішні суперники розписали бойову нічию з вилученням Ракіцького на 21-й хвилині.

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Маріно Пушіч, вочевидь, врахував помилки Патріка ван Леувена. Звітний матч Шахтар не просто почав краще, а відверто домінував. Перевагу вдалося конвертувати в дубль Бондаренка. На 8-й хвилині Артему дуже допоміг Зубков, не зупинивши м'яч. Тож Бондаренку вже ніхто не заважав пробити під ближню стійку.

Другий гол Шахтаря мав вигляд аж занадто легкого. Автор першого гола підібрав м'яч біля центрального кола, спокійнесенько прогулявся з ним до лінії чужого штрафного й розкішним ударом оформив дубль. Можливо, "гірники" втратили пильність, бо після цього віддали ініціативу львів'янам.

Рух радо скористався таким подарунком. Кілька атак завершувалися непоганими ударами, варто згадати низку кутових, спроби Пастуха і Дідика. Успіху досягти зумів Таллес. Бразилець розібрався зі Степаненком і з кута штрафного закрутив у дальню дев'ятку. Без шансів для Різника. Чудовий гол.

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У другому таймі номінальні гості пішли відігруватися. Двадцять хвилин Шахтар лише відбивався, без якихось осмислених спроб в нападі. Водночас Рух зі своєї територіальної переваги ніяк не міг витиснути щось небезпечне. Тож головною подією за цей період стала зворотна заміна Егіналду. Бразилець вийшов на поле по перерві, але отримав травму.

Варто було "гірникам" підвищити темп, як почали виникати моменти. Сікан просто мусив забивати. Пастух обрізався біля свого штрафного, а Степаненко вивів на удар свого форварда. Данилу ніхто не заважав, але він трохи не влучив у незахищений кут воріт. Наступну грубу обрізку Руху вже не пробачили. Азаров розібрався із Сичем і пробив. Удар грузина заблокували, але першим на добиванні був Зубков. Гол і два асисти сьогодні у Сашка.

Під кінець гри активізувався Степаненко, який проводив 500-й матч на офіційному рівні. Капітан Шахтаря мав усі шанси відзначити ювілей голом, але після його удару м'яч таки розминувся зі стійкою із зовнішнього боку.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря. Підопічні Маріно Пушіча залишилися на першому місці турнірної таблиці УПЛ, маючи вже 49 очок. Рух вперше програв у другій частині сезону й залишається на п'ятій сходинці.