Юний одноклубник Маліновського помер від аневризми

Півзахисник Аталанти з Бергамо Андреа Рінальді не впорався із важкою недугою і помер у лікарні.

19-річний хавбек помер у реанімації, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Напередодні юний виконавець впав у кому після госпіталізації до однієї з клінік Варезе. У Рінальді виявили аневризму судин головного мозку. Врятувати життя таланта лікарі не змогли.

Андреа Рінальді був вихованцем Аталанти й став чемпіоном Італії та здобув Суперкубок країни в складі команди U-17. Нинішній сезон він проводив в оренді за клуб Серії D Леньяно (23 матчі, 1 гол, 1 асист).

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