Клуб Маліновського сколихнула трагедія – юний хавбек впав у кому і бореться за життя

Аталанта та місто Бергамо моляться за здоров'я 19-річного півзахисника Андреа Рінальді.

Молодий італієць бореться за життя після аневризми мозку, повідомляє Prima Bergamo.

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Рінальді увечері 8 травня знепритомнів і його терміново доставили у лікарню. Футболіст перебуває в комі, його стан оцінюється як вкрай важкий. Багато колишніх та нинішніх гравців Аталанти підтримали Андреа і побажали йому здоров'я у своїх соцмережах.

Рінальді виховувався у академії бергамського клубу з юнацького віку, але за першу команду наразі не зіграв жодного матчу. Сезон 2019/20 проводив у оренді за Леньяно із Серії D.

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