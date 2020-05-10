toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Клуб Маліновського сколихнула трагедія – юний хавбек впав у кому і бореться за життя

13:56 4287 Читать на русском
Клуб Маліновського сколихнула трагедія – юний хавбек впав у кому і бореться за життя
Андреа Рінальді / Сайт Аталанти

Аталанта та місто Бергамо моляться за здоров'я 19-річного півзахисника Андреа Рінальді.

Молодий італієць бореться за життя після аневризми мозку, повідомляє Prima Bergamo.

Турецький футболіст задушив власного сина, який захворів на коронавірус – вбивці загрожує довічне ув'язнення

Рінальді увечері 8 травня знепритомнів і його терміново доставили у лікарню. Футболіст перебуває в комі, його стан оцінюється як вкрай важкий. Багато колишніх та нинішніх гравців Аталанти підтримали Андреа і побажали йому здоров'я у своїх соцмережах.

Рінальді виховувався у академії бергамського клубу з юнацького віку, але за першу команду наразі не зіграв жодного матчу. Сезон 2019/20 проводив у оренді за Леньяно із Серії D.

"Очі закриті, голову закинув": трагічний матч Лобановського, остання заміна і майбутній капітан Динамо в ролі болбоя

blog_ava
Фіналіст Ліги Європи назвав свою головну ціль у Динамо
06:30
4420
Теги
Італія Аталанта Аталанта
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
8
хв
Сельта
23:55
Атлетіко
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук