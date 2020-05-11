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Юный одноклубник Малиновского умер от аневризмы

15:06 17 Читати українською
Юный одноклубник Малиновского умер от аневризмы
Андреа Ринальди / фото из соцсетей

Полузащитник Аталанты из Бергамо Андреа Ринальди не справился с тяжелым недугом и скончался в больнице.

19-летний хавбек умер в реанимации, сообщает официальный сайт клуба.

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Накануне юный исполнитель впал в кому после госпитализации в одну из клиник Варезе. У Ринальди обнаружили аневризму сосудов головного мозга. Спасти жизнь таланта врачи не смогли.

Андреа Ринальди был воспитанником Аталанты. Он стал чемпионом Италии и завоевал Суперкубок страны в составе команды U-17. Нынешний сезон он проводил в аренде за клуб Серии D Леньяно (23 матча, 1 гол, 1 ассист).

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